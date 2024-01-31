Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Нидерланды, Германия и Польша заключили соглашение о военном коридоре

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о формировании коридора, который упростит переброску военной техники и военнослужащих по европейской территории. Об этом сообщила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен.

"Нам нужен "военный Шенген", чтобы перемещать военных и материалы быстрее и эффективнее. Это сделает Европу сильнее. Мы предприняли важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора", - написала она в соцсети.

В НАТО уже несколько лет идет обсуждение идеи "военного Шенгена", который должен упростить формальности пограничного контроля и облегчить перемещение военных грузов между европейскими членами альянса.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея НАТО о создании "военного Шенгена" – это нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия и говорит о нежелании прислушиваться к озабоченностям РФ. "Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую. Это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия", - сказал Песков журналистам.

Также в среду Оллонгрен заявила, что нидерландское правительство намерено отправить в этом году фрегат HNLMS Tromp в район Красного моря для участия либо в многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian), либо в готовящейся военно-морской миссии ЕС. Министр подчеркнула, что Индо-Тихоокеанский регион приобретает особую геополитическую важность, поэтому необходимо гарантировать безопасность морских путей.

Нидерланды Польша Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 31 января

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее

Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее

Французские фермеры продолжают протестовать

Французские фермеры продолжают протестовать

Politico сообщило, что США начинают поставки Украине ракет с бомбовым наконечником

Politico сообщило, что США начинают поставки Украине ракет с бомбовым наконечником

Испанские депутаты отклонили проект об амнистии каталонских сепаратистов

Испанские депутаты отклонили проект об амнистии каталонских сепаратистов

Байден определился с ответом на удар по базе США в Иордании

Байден определился с ответом на удар по базе США в Иордании

ЕК подготовит предложение по передаче Украине доходов от замороженных средств РФ

ЕК подготовит предложение по передаче Украине доходов от замороженных средств РФ

Испанские фермеры присоединятся к европейским протестам в ближайшие недели

Испанские фермеры присоединятся к европейским протестам в ближайшие недели

Суд в Литве постановил вывести из санкционного списка ветропарк "Интер РАО"

Суд в Литве постановил вывести из санкционного списка ветропарк "Интер РАО"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });