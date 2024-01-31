Нидерланды, Германия и Польша заключили соглашение о военном коридоре

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о формировании коридора, который упростит переброску военной техники и военнослужащих по европейской территории. Об этом сообщила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен.

"Нам нужен "военный Шенген", чтобы перемещать военных и материалы быстрее и эффективнее. Это сделает Европу сильнее. Мы предприняли важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора", - написала она в соцсети.

В НАТО уже несколько лет идет обсуждение идеи "военного Шенгена", который должен упростить формальности пограничного контроля и облегчить перемещение военных грузов между европейскими членами альянса.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея НАТО о создании "военного Шенгена" – это нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия и говорит о нежелании прислушиваться к озабоченностям РФ. "Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую. Это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия", - сказал Песков журналистам.

Также в среду Оллонгрен заявила, что нидерландское правительство намерено отправить в этом году фрегат HNLMS Tromp в район Красного моря для участия либо в многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian), либо в готовящейся военно-морской миссии ЕС. Министр подчеркнула, что Индо-Тихоокеанский регион приобретает особую геополитическую важность, поэтому необходимо гарантировать безопасность морских путей.