Польша потратит на оборону в 2024 году меньше, чем планировалось

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В подписанном президентом Польши Анджеем Дудой Законе о бюджете на 2024 год предусмотрены затраты на оборону в значительно меньшем размере, чем анонсировалось ранее.

"Установленный лимит расходов на этот год составляет около 866,4 млрд злотых (порядка $216 млрд в эквиваленте - ИФ). Правительство запланировало расходы на оборону в размере 118 млрд злотых ($29,4 млрд - ИФ), что составляет 3,1% от ВВП, запланированного на 2024 год", - сообщило агентство PAP.

В августе занимавшие в то время посты премьер-министра Матеуш Моравецкий и министра национальной обороны Мариуш Блащак заявляли о намерении увеличить в 2024 году бюджет на военные расходы более чем на 15% до 137,1 млрд злотых ($34,2 млрд). Позже эти планы подтверждал президент страны Анджей Дуда.

Польская оппозиция, победившая в декабре на парламентских выборах, неоднократно критиковала планы действовавшего правительства в отношении увеличения численности армии и заключаемых структурами Минобороны контрактов.

Позже новое руководство польского военного ведомства заявляло о сохранении высоких расходов на оборону на 2024 год.