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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Vodafone отказалась от предложения Iliad объединить их подразделения в Италии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Британская Vodafone Group отказалась от предложения французского оператора связи Iliad Group об объединении подразделений двух компаний в Италии.

Iliad сделала Vodafone соответствующее предложение в декабре прошлого года, оценив итальянское подразделение британской компании в 10,45 млрд евро.

После этого Iliad улучшила свое предложение, однако Vodafone не приняла его.

Как говорится в пресс-релизе Iliad, она предлагала Vodafone объединить итальянские операции в СП, которое принадлежало бы компаниям в равных долях. Vodafone получила бы в рамках сделки 6,6 млрд евро денежными средствами и 2 млрд евро в виде кредита от акционеров, а Iliad – 400 млн евро и кредит на 2 млрд евро.

Подразделение Iliad в Италии теперь будет реализовывать самостоятельную стратегию, говорится в сообщении компании.

Vodafone заявила, что больше не ведет переговоры с Iliad, но продолжает обсуждать перспективы итальянского бизнеса с другими заинтересованными сторонами.

Акции Vodafone теряют в цене 3% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 27%.

Vodafone Iliad Италия
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