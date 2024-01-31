De Beers в январе снизила продажи на 19% г/г до $370 млн

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая компания De Beers в ходе первого в этом году, январского, цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $370 млн. Об этом говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

Это почти втрое выше уровня предыдущего цикла (ноябрь-декабрь 2023 года, $137 млн), но на 19% ниже показателя годичной давности ($454 млн).

"Устойчивый потребительский спрос на бриллианты в США в праздничный сезон в конце года, безусловно, помог стабилизировать отрасль, и мы видим, что цены на бриллианты снова растут, - отметил глава De Beers Эл Кук (его слова приводятся в сообщении). - Вкупе с возобновлением импорта алмазного сырья в Индию это привело к существенному росту спроса на алмазы в первом цикле продаж 2024 года. Однако, поскольку перспективы экономического роста во многих крупных странах мира остаются неопределенными, мы ожидаем, что полное восстановление спроса может занять некоторое время".

Продажи De Beers в первом цикле были на уровне ожиданий источников в индустрии, но примерно на 40% ниже исторического уровня, отмечают аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции". "Несмотря на снижение цен на алмазное сырье De Beers примерно на 10% в начале 2024 года, низкие объемы продаж указывают на все еще высокий уровень запасов в отрасли", - добавляют они. По мнению аналитиков, новость является умеренно негативной для настроений на алмазном рынке.

"Хотя краткосрочно мы осторожно смотрим на "АЛРОСА", сохраняем положительный среднесрочный взгляд на компанию ввиду перспектив восстановления рынка на горизонте 3-9 месяцев и привлекательной оценки", - добавляют "Мои инвестиции".