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De Beers в 2023 году сократила EBITDA почти в 20 раз

Финансовые показатели компании снизились на фоне сокращения продаж и снижения цен

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - EBITDA алмазодобывающей De Beers в 2023 году сократилась до $72 млн на фоне падения как объемов реализации, так и средних цен, сообщила компания.

Годом ранее показатель составлял $1,417 млрд.

Рентабельность по EBITDA снизилась до 48% с 52% по итогам 2022 года.

Общая выручка De Beers упала на 36%, до $4,27 млрд с $6,62 млрд, на фоне ухудшения рыночных условий, выручка от продаж алмазов - до $3,6 млрд с $6 млрд годом ранее.

Продажи в каратах в прошлом году упали на 19%, до 24,68 млн с 30,4 млн годом ранее (годовая добыча, как сообщалось ранее- до 31,86 млн карат с 34,6 млн карат).

Средняя цена реализации снизилась на 25%, до $147 с $197 годом ранее, отражая увеличении доли более дешевого сырья в продажах, а также падение индекса цен на алмазы на 6%.

Издержки на карат выросли до $71 c $59 годом ранее. Капитальные затраты увеличились на 5%, до $623 млн в связи с подготовкой к запуску подземного рудника Venetia, а также продолжающейся реализацией проектов по продлению срока службы, включая Jwaneng Cut-9.

Компания объявила о единовременном списании $1,6 млрд балансовой стоимости, что отражает краткосрочные неблагоприятные макроэкономические перспективы и проблемы, характерные для алмазной отрасли.

Списание в основном приходится на гудвилл ($1,4 млрд), основным его фактором является обновленная оценка роста мирового ВВП и потребительского спроса, объяснила Anglo American. Другие факторы - обновление оценок дифференциации между выращенными в лаборатории (lab grown) и природными алмазами, изменение оценок рудных запасов и минеральных ресурсов и срока службы активов на рудниках Группы, а также финансовые последствия пересмотренных условия контракта с правительством Ботсваны.

Помимо гудвилла, списанию подверглось $200 млн стоимости алмазного сырья в запасах.

После списания балансовая стоимость De Beers оценивается в $7,6 млрд.

Комментируя рыночную ситуацию, De Beers отмечает стабилизацию ситуации в отрасли в четвертом квартале после затяжного замедления розничных продаж ювелирных изделий, которое привело к увеличению и без того завышенных запасов бриллиантов в midstream и падению цен на них. В конце праздничного сезона розничный спрос улучшился, особенно в США, что помогло снизить нагрузку на запасы. "Однако, учитывая сохраняющуюся макроэкономическую неопределенность, ожидается, что восстановление спроса на алмазное сырье будет постепенным", - заключает De Beers.

Российская "АЛРОСА", включенная в SDN list весной 2022 года, с тех пор не публикует данные о продажах. По оценкам отраслевого аналитика Пола Зимниски, в прошлом году продажи "АЛРОСА" упали на 25-30% по сравнению с досанкционным уровнем, что объясняется не трудностями со сбытом, а конъюнктурой рынка. В октябре-декабре 2023 года поставки всех алмазодобытчиков сократились, так как Индия приостановила импорт для управления накопленными запасами на фоне слабого спроса.

АЛРОСА De Beers Anglo American Индия США Ботсвана
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