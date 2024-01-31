В Москве обвинили Вашингтон в обострении ситуации на Корейском полуострове

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Наблюдаемое нагнетание напряженности на Корейском полуострове представляет угрозу безопасности и стабильности всей Северо-Восточной Азии, заявили в среду в МИД РФ.

"В последнее время наблюдается резкое нагнетание напряженности на Корейском полуострове, которое представляет угрозу безопасности и стабильности всей Северо-Восточной Азии", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Там отмечается, что "источник нынешнего обострения ситуации - провокационные шаги США и их союзников, направленные на эскалацию военной активности в регионе, включая втягивание инфраструктуры НАТО, повышение уровня военных приготовлений, наращивание маневров и учений в непосредственной близости от границ КНДР, в том числе с ядерным компонентом".

"На деле именно непрекращающиеся агрессивные провокации Вашингтона, Сеула и Токио вынуждают Пхеньян принимать обоснованные меры по обеспечению собственной обороноспособности и безопасности", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Призываем положить конец безответственной и взрывоопасной линии США, которые под лозунгом "индо-тихоокеанских стратегий" хотели бы подорвать независимое развитие стран региона и суверенное право их народов на сохранение и укрепление своей идентичности и выбор самостоятельного пути развития", - заявили в МИД РФ.