МИД РФ обвинил Сеул в тенденциозной позиции относительно ядерной политики КНДР

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "откровенно тенденциозными" высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, назвавшего КНДР "единственной в мире страной", законодательно закрепившей возможность нанесения превентивного ядерного удара.

Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ на вопрос СМИ, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, эти высказывания "призваны затушевать агрессивные планы в отношении КНДР и выглядят особенно одиозно на фоне происходящего на Корейском полуострове и вокруг него, где градус напряженности и конфликтности неуклонно растет, в первую очередь, в результате нахрапистой политики США и их союзников, включая Республику Корея и Японию".

США "не только на доктринальном уровне утверждают для себя возможность применять ядерное оружие первыми, но и постулируют оправданность "превентивных" обезоруживающих и обезглавливающих ударов по странам, записанным Вашингтоном в свои противники", отмечает представитель МИД РФ.