США заявили об уничтожении зенитного ракетного комплекса йеменских хуситов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американские военные в среду уничтожили готовую к запуску зенитную ракетную установку йеменских хуситов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"31 января, примерно в 15:30 (по времени Саны, соответствует мск), силы CENTCOM нанесли удар и уничтожили ракету класса "земля-воздух" хуситов, подготовленную к запуску. Американские военные обнаружили ракету в контролируемом хуситами районе Йемена и определили, что она представляет непосредственную угрозу для самолетов США", - говорится в сообщении.

В январе вооруженные силы США и Британии нанесли несколько серий ударов по военным объектам хуситов, целью которых было уничтожение баз беспилотников, противокорабельных и баллистических ракет, которые используются при атаках на коммерческие суда на юге Красного моря.