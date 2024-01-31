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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

США заявили об уничтожении зенитного ракетного комплекса йеменских хуситов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американские военные в среду уничтожили готовую к запуску зенитную ракетную установку йеменских хуситов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"31 января, примерно в 15:30 (по времени Саны, соответствует мск), силы CENTCOM нанесли удар и уничтожили ракету класса "земля-воздух" хуситов, подготовленную к запуску. Американские военные обнаружили ракету в контролируемом хуситами районе Йемена и определили, что она представляет непосредственную угрозу для самолетов США", - говорится в сообщении.

В январе вооруженные силы США и Британии нанесли несколько серий ударов по военным объектам хуситов, целью которых было уничтожение баз беспилотников, противокорабельных и баллистических ракет, которые используются при атаках на коммерческие суда на юге Красного моря.

США CENTCOM Йемен
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