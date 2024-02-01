Йеменские хуситы атаковали американское торговое судно в Аденском заливе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы атаковали американское торговое судно в Аденском заливе, сообщает Almayadeen.

"Американское торговое судно было атаковано несколькими морскими ракетами", - цитирует телеканал заявление военного представителя хуситов Яхьи Сариа.

По его словам, ракеты попали непосредственно в судно.

Он добавил, что операция была проведена всего через несколько часов после того, как йеменские хуситы выпустили несколько противокорабельных ракет по американскому эсминцу USS Gravely в Красном море.

Центральное командование США (CENTCOM) заявляло, что эсминец сбил противокорабельную ракету, выпущенную из Йемена в сторону Красного моря. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.