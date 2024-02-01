Штаты на переговорах по Газе настаивают на долгосрочном прекращении огня

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты на переговорах по Газе настаивают на заключении соглашения о долгосрочном прекращении огня, чтобы подготовить почву для более прочного перемирия, пишет Wall Street Journal.

"Мы рассматриваем в качестве цели длительную паузу. Как надолго - это все часть обсуждений, но на более длительный срок, чем то, что мы видели в ноябре, а это было около недели", - приводит издание заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Американские переговорщики утверждают, что после такой долгой паузы Израилю было бы трудно возобновить войну с ее нынешней интенсивностью, пишет газета, ссылаясь на официальных представителей.

Проект соглашения направлен на то, чтобы затруднить Израилю и ХАМАС возобновление конфликта, а "готовность обеих сторон даже рассмотреть очертания сделки указывает на небольшой, но существенный сдвиг в переговорах", говорится в публикации.

Израиль и ХАМАС рассматривают сделку из трех частей, которая предполагает освобождение заложников в Газе в обмен на шестинедельное прекращения огня.

Согласно проекту соглашения, с которым ознакомилась газета, на первом этапе предусматривается прекращение Израилем на шесть недель всех военных операций в Газе, чтобы ХАМАС собрал и освободил всех пожилых и больных людей, а также детей.

На втором этапе ХАМАС должен освободить израильских солдат - женщин, параллельно будет расширен доступ в палестинский анклав гуманитарной помощи.

На третьем этапе ХАМАС освободит солдат-мужчин и передаст тела погибших заложников.

Остается нерешенным вопрос о соотношении числа палестинских заключенных, которых должен освободить Израиль. ХАМАС потребовал освобождения 150 палестинских заключенных за каждую израильскую военнослужащую женского пола.

Газета отмечает, что глава израильской разведслужбы "Моссад" Дэвид Барни на встрече за закрытыми дверями в Париже "в целом одобрил план сделки".

В то же время, арабские источники издания отметили, что заключение такой сделки потребовало бы преодоления серьезных разногласий между воюющими сторонами, и "эти препятствия делают сделку маловероятной." Тем не менее, они предположили, "что если они будут преодолены, то соглашение может быть заключено в течение недели - 10 дней".