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Американский Сrew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отправится на МКС 22 февраля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американский многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным в составе экипажа отправится на МКС 22 февраля, сообщает NASA.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.

Запуск корабля с экипажем планируется осуществить со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Всего экипаж проведет на станции около шести месяцев.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

США NASA Crew Dragon SpaceX МКС Александр Гребенкин
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