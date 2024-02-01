Американский эсминец сбил ракету и три дрона хуситов

Фото: Zuma\TASS

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американский военный корабль сбил три беспилотника и баллистическую ракету, выпущенные йеменскими хуситами, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили одну противокорабельную баллистическую ракету из контролируемых хуситами районов Йемена в направлении Аденского залива. Ракета была успешно сбита эсминцем ВМС США Carney", - говорится в заявлении CENTCOM.

Отмечается, что менее чем через час эсминец "в непосредственной близости от себя сбил три иранских беспилотника".

О повреждениях и пострадавших не сообщается.