Qualcomm в I финквартале нарастил чистую прибыль на 24%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи, в первом квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 24%, причем скорректированный показатель и выручка превысили ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 24 декабря 2023 года, составила $2,77 млрд, или $2,46 в расчете на акцию, по сравнению с $2,24 млрд, или $1,98 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода.

Скорректированная прибыль составила $2,75 на акцию.

Выручка выросла на 5% до $9,94 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,37 на акцию при выручке в $9,51 млрд.

Выручка подразделения по выпуску полупроводниковых компонентов для беспроводной связи и мобильных устройств, которое в числе прочего производит чипы 5G, в минувшем финквартале повысилась на 7% до $8,42 млрд, включая рекордные $598 млн в автомобильном сегменте. Между тем доходы от продажи лицензий Qualcomm в минувшие три месяца снизились на 4% до $1,46 млрд.

Согласно прогнозу Qualcomm, прибыль без учета разовых факторов во втором финансовом квартале составит $2,2-2,4 в расчете на акцию, выручка ожидается в районе $8,9-9,7 млрд. При этом эксперты оценивали данные показатели соответственно в $2,25 на акцию и $9,3 млрд.

Котировки акций Qualcomm на дополнительных торгах в среду снизились на 0,2%, хотя после публикации отчетности росли.