Протестующие фермеры съезжаются в Брюссель, где пройдет саммит ЕС

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Европейские фермеры направляются в столицу Бельгии, где в четверг начнется встреча глав государств-членов ЕС, сообщают европейские СМИ.

По оценкам издания Le Soir, около 1 тыс. тракторов уже находятся на дорогах города.

В акциях, согласно данным профсоюзов, принимают участие представители сельскохозяйственной сферы не только Бельгии, но и Франции, Италии, Испании и Португалии.

Ожидается, что в течение дня в Брюссель прибудет еще больше трактористов. Они намерены расположиться на площади Люксембург и близлежащих улицах.

Массовые протесты фермеров начались неделю назад во Франции. Участники выступили против повышения налогов и роста цен, в том числе на топливо для сельскохозяйственной техники, и призвали отменить ограничения, связанные с вводимыми во Франции и ЕС экологическими стандартами.

Позже к французам присоединились работники сельскохозяйственной сферы из других европейских стран, которые также недовольны, в частности увеличившимися расходами на производство и импортом дешевой агропродукции.