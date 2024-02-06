В Испании протестующие фермеры заблокировали движение на главных дорогах страны

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Протестующие фермеры перекрыли движение на основных автомагистралях Испании, сообщает во вторник телеканал RTVE.

Блокировано движение от Севильи и Гранады на юге до города Жирона на границе с Францией. Значительно затруднено движение автотранспорта в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Сарагосе и ряде других городов Испании.

Протестующие выступают за снижение уровня требований единой сельскохозяйственной политики ЕС и соблюдения закона о продовольственном обеспечении, в соответствии с которым любому звену продовольственной цепи запрещено продавать товары по цене ниже той, по которой товар был приобретен. Кроме того, фермеры выступают за сохранение пониженного налога на дизельное топливо для сельскохозяйственного сектора.

Протесты работников сельскохозяйственной отрасли в последние недели затронули многие европейские страны.