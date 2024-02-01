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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Пентагон весной перебросит в Восточную Европу пять армейских бригад

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в рамках ротации американских войск весной перебросят в Восточную Европу соединения и части из состава 1-й кавалерийской и 4-й механизированных дивизий, сообщило Командование армии США.

"В рамках регулярной ротации сил для поддержки приверженности США союзникам и партнерам по НАТО" будут направлены штабной батальон, две механизированные, артиллерийская, авиационная и бригада тылового обеспечения, говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что весной в рамках ротации авиационная бригада 10-й горной дивизии сменит находящуюся сейчас в подчинении Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке аналогичную бригаду 82-й воздушно-десантной дивизии.

Пентагон США Восточная Европа
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