Что случилось этой ночью: пятница, 2 февраля

В Бишкеке произошла авария на ТЭЦ, в Стамбуле арестовали 25 человек после стрельбы в церкви, Хэмилтон покинет Mercedes

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Бишкеке произошла авария на ТЭЦ. По предварительным данным, там взорвался один из котлов. Пострадали пять человек. В южных районах Бишкека нет отопления, полностью отключена подача горячей воды всем потребителям столицы Киргизии. Глава кабмина Акылбек Жапаров прервал рабочий визит в Казахстан и вылетел в Бишкек.

- Сенат США проголосует по законопроекту о границе не позднее будущей среды, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Документ также будет включать финансирование помощи Украине и Израилю.

- Четверо израильтян попали под санкции США против лиц, действия которых подрывают мир и безопасность на Западном берегу реки Иордан. Указ подписал президент Джо Байден.

- Хуситы атаковали британское грузовое судно, следовавшее через Красное море в сторону Израиля. Операция была проведена "в поддержку палестинского народа" и стала ответом "на американскую и британскую агрессию в Йемене", заявил представитель хуситов.

- В Мурманске произошел пожар на рыбоперерабатывающем заводе. Площадь возгорания составила 800 кв. м. В результате возгорания на заводе произошло частичное обрушение кровли.

- Суд в Стамбуле арестовал 25 задержанных после стрельбы в католической церкви, в том числе одного россиянина, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

- Льюис Хэмилтон покинет Mercedes в конце 2024 года, подтвердила команда "Формулы-1". Ожидается, что он присоединится к Ferrari в сезоне 2025 года.