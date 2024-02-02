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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

В аварии на ТЭЦ Бишкека пострадали пять человек

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - На ТЭЦ города Бишкек произошла авария, сообщили "Интерфаксу" в "Бишкектеплосети".

Пострадали пять человек – машинисты-обходчики котельного оборудования. По данным медиков, четверых работников ТЭЦ госпитализировали с ожогами различной степени тяжести, еще одного - с отравлением продуктами горения.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно. На ТЭЦ выехал мэр Бишкека Айбек Джунущалиев, там также находятся сотрудники аварийно-спасательных служб.

Жители Бишкека в социальных сетях сообщают об отключении отопления и электроэнергии в отдельных районах города.

По распоряжению мэрии Бишкека все школы и детские сады города перешли на дистанционный режим из-за аварии на теплоцентрали.

Бишкек ТЭЦ
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