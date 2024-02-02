Глава кабмина Киргизии вылетел из Алма-Аты в Бишкек из-за аварии на ТЭЦ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров прервал рабочий визит в Казахстан из-за аварии на ТЭЦ Бишкека, сообщили "Интерфаксу" в кабинете министров.

"Из-за аварии он вылетел в Бишкек из Алма-Аты", - сообщил собеседник агентства.

По его данным, Жапаров будет участвовать в заседании штаба, созданного для устранения последствий аварии.

Ожидалось, что Жапаров примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое пройдет в пятницу в Алма-Аты. Вместо него остается первый заместитель председателя кабмина Адылбек Касымалиев.

О ситуации на ТЭЦ Бишкека также сообщили президенту Киргизии Садыру Жапарову. Пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов сообщил, что Жапаров поручил в сжатые сроки устранить последствия ситуации.

"На месте находятся представители кабмина и компетентных госорганов. Президент держит ситуацию под личным контролем", - сказал Алагозов.

Как сообщалось, на ТЭЦ Бишкека произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Причины случившегося официально не называются. По информации Минздрава, в результате аварии на ТЭЦ пострадали пять человек.