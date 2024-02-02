Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Глава кабмина Киргизии вылетел из Алма-Аты в Бишкек из-за аварии на ТЭЦ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров прервал рабочий визит в Казахстан из-за аварии на ТЭЦ Бишкека, сообщили "Интерфаксу" в кабинете министров.

"Из-за аварии он вылетел в Бишкек из Алма-Аты", - сообщил собеседник агентства.

По его данным, Жапаров будет участвовать в заседании штаба, созданного для устранения последствий аварии.

Ожидалось, что Жапаров примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое пройдет в пятницу в Алма-Аты. Вместо него остается первый заместитель председателя кабмина Адылбек Касымалиев.

О ситуации на ТЭЦ Бишкека также сообщили президенту Киргизии Садыру Жапарову. Пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов сообщил, что Жапаров поручил в сжатые сроки устранить последствия ситуации.

"На месте находятся представители кабмина и компетентных госорганов. Президент держит ситуацию под личным контролем", - сказал Алагозов.

Как сообщалось, на ТЭЦ Бишкека произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Причины случившегося официально не называются. По информации Минздрава, в результате аварии на ТЭЦ пострадали пять человек.

Акылбек Жапаров Бишкек
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 2 февраля

Сенат США проголосует по законопроекту о границе на будущей неделе

Суд арестовал 25 задержанных после стрельбы в церкви в Стамбуле

Суд арестовал 25 задержанных после стрельбы в церкви в Стамбуле
Обострение палестино-израильского конфликта

США ввели санкции в отношении четверых израильтян

Обострение палестино-израильского конфликта

Катар сообщил, что ХАМАС предварительно одобрил сделку по заложникам

Власти Франции объявили об очередном пакете мер для умиротворения фермеров

Власти Франции объявили об очередном пакете мер для умиротворения фермеров

Что произошло за день: четверг, 1 февраля

В Молдавии допустили возможность закупки газа у "Газпрома" для себя

США одобрили планы ударов по Ираку и Сирии в ответ на атаку на базу в Иордании

США одобрили планы ударов по Ираку и Сирии в ответ на атаку на базу в Иордании

ЕС продолжит работу по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ

ЕС продолжит работу по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });