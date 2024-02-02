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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Главы МИД стран ЕС обсудят долгосрочную стратегию для Украины

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе 3 февраля проведут широкий обмен мнениями по отношениям с Украиной в стратегической перспективе, сообщил Петер Стано, представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Украина - это тема, которая всегда "на столе", всегда в повестке дискуссий министров иностранных дел. Но на этот раз дискуссия будет иметь более широкий, более общий характер в стратегическом плане, потому что все конкретные вопросы уже обсуждаются в рамках официальных совещаний глав МИД", - сказал пресс-секретарь Борреля в пятницу на брифинге в Брюсселе.

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Ему задали вопрос о том, будут ли европейские министры продолжать обсуждение на своем неформальном совете фонда поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира, упомянутого накануне в заключениях Европейского совета по пересмотру бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

По словам Стано, "завтрашняя дискуссия - это скорее обмен мнениями в более стратегическом ракурсе наших отношений с Украиной, нашей поддержки места Украины в Европейском союзе в будущем".

В субботу в Брюсселе состоится традиционное для начала каждого национального председательства в Совете ЕС неформальное совещание министров иностранных дел (Гимних), на каких обычно обсуждаются общие цели и задачи единой внешней политики Евросоюза в текущем полугодии.

Эти заседания имеют характер широкого обмена мнениями по разным вопросам международной политики с дискуссиями по нескольким основополагающим темам в центре повестки.

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) распространила в пятницу такую повестку, в которой, в частности, говорится, что "министры обсудят долгосрочную стратегию ЕС для Украины, отражающую различные аспекты конфликта, а также помощь ЕС в обороне Украины и на пути ее вступления (в Евросоюз)".

Помимо Украины, в качестве центральных вопросов встречи обозначены отношения ЕС-Африка и ЕС-Турция.

Гимних бельгийского председательства начнется с неформального завтрака глав МИД с обсуждением ситуации в регионе Сахель, сообщила ЕВС.

ЕС Украина
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