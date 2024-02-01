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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Лидеры ЕС до марта решат вопрос об увеличении финансирования военной поддержки Украины

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Руководители стран Евросоюза на саммите договорились согласовать выделение дополнительных средств на военную помощь Киеву, самое позднее, к началу марта 2024 года, говорится в заявлении Европейского совета.

"Европейский совет рассмотрел работу Фонда по поддержке Украины в рамках Европейского фонда мира, а также - предложение по увеличению "потолка" финансирования. Совет призывает до начала марта 2024 года завершить согласование по этому предложению", - сказано в заявлении.

Базой для обсуждения увеличения финансирования должны стать предложения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Также лидеры стран ЕС "отметили необходимость срочно ускорить передачу Украине боеприпасов и ракет".

Европейский совет Евросоюз Украина
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