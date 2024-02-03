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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

США наносят удары в Сирии в ответ на атаку на базу в Иордании

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - США начали наносить удары по целям в Сирии в ответ на недавнюю атаку беспилотников на американскую базу в Иордании, сообщает ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"В Сирии начались удары США в ответ на смертоносное нападение на американскую базу в Иордании", - информирует телеканал.

Ранее в пятницу ABC News отмечал, что Соединенные Штаты начали обстреливать цели на Ближнем Востоке в рамках ответа на атаку на их базу в Иордании. Удары, вероятно, нацелены на военизированные формирования, поддерживаемые Ираном, предположил телеканал.

Сирийские СМИ сообщают, что звуки взрывов были слышны на востоке Сирии. Предполагается, что речь шла как раз об американских ударах по связанным с Ираном целям.

В четверг CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что в Вашингтоне согласовали планы ударов по целям в Ираке и Сирии в качестве ответных мер на налет беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании.

В Вашингтоне считают, что нападение совершило военизированное объединение "Исламское сопротивление в Ираке".

Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, ответные действия США на обстрел американских военных могут быть "долгоиграющими".

28 января Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения. В свою очередь, иорданские власти заявили, что обстрелу подверглись американские военные на сирийской стороне границы.

В Иране отвергли обвинения в причастности к этой атаке.

Ряд поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке начали атаковать цели, связанные с США и Израилем, на фоне операции израильской армией против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Газа Ирак Иран США ХАМАС
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