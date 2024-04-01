"Исламское сопротивление Ирака" взяло на себя ответственность за атаку на Эйлат

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Проиранская военизированная группировка "Исламское сопротивление Ирака" заявила, что 1 апреля совершила атаку на портовый город Эйлат в Израиле, сообщает саудовское издание Arab news.

Группировка заявила, что атаковала "важнейший объект" с использованием подходящего оружия, не приводя других деталей.

Ранним утром 1 апреля беспилотник, предположительно запущенный из Ирака, нанес удар по зданию в Эйлате, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля. Военные заметили подозрительную воздушную цель, которая вошла в воздушное пространство Израиля с востока, и затем нанесла удар в районе бухты Эйлата. Никто не пострадал, неназванное военными здание получило незначительные повреждения.

Ранее "Исламское сопротивление Ирака" неоднократно совершало нападения на американские войска в регионе. В январе в Вашингтоне обвинили группировку в нападении на американскую базу на северо-востоке Иордании, в результате которого погибли трое американских военнослужащих.