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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Байден пообещал продолжить удары по проиранским группировкам

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Армия США продолжит наносить удары по проиранским группировкам на Ближнем Востоке, заявил американский президент Джо Байден.

"Сегодня начались наши ответные действия. Мы решим, где и когда они продолжатся", - говорится в заявлении американского лидера, распространенном Белым домом в ночь на субботу.

Байден заверил, что не стремится к конфликту на Ближнем Востоке, однако будет реагировать на случаи нападения на американских военных в регионе.

Ранее стало известно, что США нанесли удары по десяткам объектов в Ираке и Сирии. Целями атаки стали проиранские группировки и подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Речь идет об ответе Вашингтона на недавний удар БПЛА по американской базе на границе Иордании и Сирии. Тогда погибли трое военных США, десятки получили ранения.

Джо Байден Иран Ирак США
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