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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Палата представителей США вскоре рассмотрит запрос на помощь Израилю

Рассматривать финансирование помощи Украине пока не ланируется

Палата представителей США вскоре рассмотрит запрос на помощь Израилю
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Палата представителей США на следующей неделе проголосует по отдельному законопроекту о предоставлении военной помощи Израилю, сообщает в субботу CNN.

"На следующей неделе мы рассмотрим и примем отдельный дополнительный пакет помощи для Израиля", - цитирует письмо спикера палаты представителей Майка Джонсона.

Законопроект будет включать военную помощь Израилю в размере $17,6 млрд, а также "необходимое финансирование вооруженных сил США в ближневосточном регионе".

Джонсон заверил, что пакет помощи будет составлен таким образом, что у демократического большинства в сенате не останется аргументов против его одобрения.

Он призвал сенат к быстрому рассмотрению законопроекта о предоставлении отдельного пакета помощи Израилю и подчеркнул необходимость отказаться от идеи увязать помощь Израилю с другими вопросами, в частности с помощью Украине.

Сенат при этом работает над законопроектом о дополнительном финансировании сразу по нескольким направлениям: речь идет о помощи Израилю, Украине, укреплении южной границы США. Однако, как отмечает CNN, перспективы его принятия "остаются под вопросом" из-за негативного отношения к законопроекту республиканцев, удерживающих большинство в палате представителей.

Администрация США осенью прошлого года направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных средств для оказания дальнейшей помощи Украине и Израилю. Республиканцы в Конгрессе потребовали значительного ужесточения миграционных мер в обмен на поддержку пакета в размере $110 млрд, который включает средства для военной помощи Украине и Израилю. С тех пор представители обеих партий в Конгрессе пытаются прийти к консенсусу по данному вопросу.

Палата представителей США Майк Джонсон Израиль Украина
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