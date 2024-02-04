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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 февраля

20 погибших после обстрела Лисичанска, новые удары США по объектам хуситов, лесные пожары в Чили

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Лисичанске 20 человек погибли в результате украинского удара. Накануне город подвергся массированному обстрелу, обрушился двухэтажный дом с пекарней внутри.

- США и Великобритания вновь атаковали позиции йеменских хуситов. Целями "высокоточных ударов" были склады оружия, ракетные системы и пусковые установки, системы ПВО и радары, говорится в заявлении, распространенном Пентагоном.

- Палата представителей США рассмотрит на следующей неделе запрос на помощь Израилю. Спикер палаты Майк Джонсон заявил о необходимости отказаться от идеи увязать помощь Израилю с другими вопросами, в частности помощью Украине.

- Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в Чили. По словам президента Габриэля Борича, "пожары быстро распространяются, и климатические условия: высокие температуры, сильные ветры и низкая влажность - затрудняют контроль над ними".

- Президент США Джо Байден уверенно победил на праймериз Демократической партии в Южной Каролине. За выдвижение действующего главы государства на президентские выборы в ноябре проголосовали 97% избирателей.

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