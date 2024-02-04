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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Пентагон подтвердил удары по позициям йеменских хуситов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американские и британские войска при поддержке ряда союзников атаковали в субботу позиции хуситов в Йемене, говорится в совместном заявлении США, Великобритании Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии, распространенном Пентагоном в ночь на воскресенье.

"Сегодня по указанию своих соответствующих правительств вооруженные силы Соединенных Штатов и Соединенного Королевства при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии нанесли серию дополнительных пропорциональных и необходимых ударов по 36 объектам хуситов в 13 населенных пунктах Йемена", - сказано в документе.

Уточняется, что целями "высокоточных ударов" были склады оружия, ракетные системы и пусковые установки, системы ПВО и радары, чтобы "подорвать и ухудшить возможности хуситов по атакам на торговые суда и военные корабли в Красном море".

Страны-участницы атаки подчеркнули, что их целью "по-прежнему остается деэскалация напряженности и восстановление стабильности в Красном море". Они предупредили, что "без колебаний продолжат защищать жизни людей и свободное движение по одному из самых важных водных путей".

США Пентагон Йемен хуситы
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