Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Американские военные уничтожили крылатую ракету хуситов в Йемене

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США заявило об уничтожении в Йемене противокорабельной крылатой ракеты, подготовленной хуситами к пуску в район Красного моря.

"Силы Центрального командования ВС США 4 февраля, примерно в 4 часа утра (по времени Саны), нанесли удар в целях самообороны по противокорабельной крылатой ракете хуситов, подготовленной для запуска по кораблям в Красном море", - говорится в сообщении.

Командование отметило, что ракета была идентифицирована в районах Йемена, контролируемых хуситами, "было определено, что она представляет собой непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе".

Как ранее сообщил Пентагон, "по указанию своих соответствующих правительств" американские и британские военные при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии "нанесли серию дополнительных пропорциональных и необходимых ударов по 36 объектам хуситов в 13 населенных пунктах Йемена".

В соответствующем заявлении отмечалось, что целями "высокоточных ударов" были склады оружия, ракетные системы и пусковые установки, системы ПВО и радары, чтобы "подорвать и ухудшить возможности хуситов по атакам на торговые суда и военные корабли в Красном море".

США Йемен хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белый дом выступил против законопроекта палаты представителей по помощи Израилю

Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в Чили

Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в Чили

Пентагон подтвердил удары по позициям йеменских хуситов

Палата представителей США вскоре рассмотрит запрос на помощь Израилю

Палата представителей США вскоре рассмотрит запрос на помощь Израилю

Премьер Финляндии сообщил о планах оставить закрытой границу с Россией

Премьер Финляндии сообщил о планах оставить закрытой границу с Россией

МИД РФ заявил, что Россия осуждает удары США по Сирии и Ираку

МИД РФ заявил, что Россия осуждает удары США по Сирии и Ираку

Умер сын последнего короля Италии Виктор Эммануил Савойский

Кандидат в премьеры Грузии предложил программу углубления сотрудничества с США

Кандидат в премьеры Грузии предложил программу углубления сотрудничества с США

Власти сообщили о рабочем состоянии турбогенераторов и котлов на ТЭЦ Бишкека

Власти сообщили о рабочем состоянии турбогенераторов и котлов на ТЭЦ Бишкека

В Кремле отметили сохраняющееся враждебное отношение США к России

В Кремле отметили сохраняющееся враждебное отношение США к России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });