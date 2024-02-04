Американские военные уничтожили крылатую ракету хуситов в Йемене

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США заявило об уничтожении в Йемене противокорабельной крылатой ракеты, подготовленной хуситами к пуску в район Красного моря.

"Силы Центрального командования ВС США 4 февраля, примерно в 4 часа утра (по времени Саны), нанесли удар в целях самообороны по противокорабельной крылатой ракете хуситов, подготовленной для запуска по кораблям в Красном море", - говорится в сообщении.

Командование отметило, что ракета была идентифицирована в районах Йемена, контролируемых хуситами, "было определено, что она представляет собой непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе".

Как ранее сообщил Пентагон, "по указанию своих соответствующих правительств" американские и британские военные при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии "нанесли серию дополнительных пропорциональных и необходимых ударов по 36 объектам хуситов в 13 населенных пунктах Йемена".

В соответствующем заявлении отмечалось, что целями "высокоточных ударов" были склады оружия, ракетные системы и пусковые установки, системы ПВО и радары, чтобы "подорвать и ухудшить возможности хуситов по атакам на торговые суда и военные корабли в Красном море".