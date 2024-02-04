Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в Чили

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Лесные пожары в Чили унесли жизни, по предварительным данным, 46 человек, сообщил президент страны Габриэль Борич в обращении к гражданам по национальному телевидению.

Он призвал к сотрудничеству со спасателями, которые ведут борьбу с распространением пожаров, пишет агентство Associated Press.

"Если вам прикажут эвакуироваться, подчиняйтесь без колебаний", - призвал он.

Президент отметил, что "пожары быстро распространяются, и климатические условия: высокие температуры, сильные ветры и низкая влажность затрудняют контроль над ними".

В свою очередь чилийский министр внутренних дел Каролина Тоа заявила, что в центре и на юге страны, где на этой неделе были необычно высокие температуры, полыхало 92 лесных пожара.

Самая сложная ситуация сложилась в регионе Вальпараисо, где власти призвали людей срочно покинуть дома. Глава МВД сообщила, что там пришлось эвакуировать четыре больницы и три дома престарелых, огнем были уничтожены два автовокзала.

Глава государства объявил о введении в Вальпараисо режима чрезвычайной ситуации.