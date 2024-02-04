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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Байден уверенно победил на праймериз в Южной Каролине

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, который претендует на выдвижение в кандидаты от Демократической партии на президентских выборах в ноябре 2024 года, одержал уверенную победу на праймериз в штате Южная Каролина, сообщает Associated Press (АР).

По итогам предварительного подсчета голосов, за Байдена отдали голоса 97% избирателей.

Его соперники - конгрессмен Дин Филлипс и писатель Марианна Уильямсон - не смогли преодолеть отметку в 2%, пишет АР.

В январе Байден победил на праймериз в Нью-Гэмпшире.

США Демократическая партия Джо Байден Южная Каролина
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