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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Авианосец Британии из-за поломки не смог выйти в море для участия в учениях НАТО

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth в воскресенье не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24, сообщил ВМФ Соединенного Королевства.

По данным командования, у авианосца накануне был выявлена проблема с работой гребного вала правого борта. Авианосец HMS Queen Elizabeth должен был направиться к берегам Норвегии для участия в первой фазе учений НАТО Steadfast Defender 24, в ходе которой в марте совместно с союзниками по альянсу готовится отработка военно-морских операций, в том числе десантная.

Планировалось, что авианосец прибудет в район учений в сопровождении группы из восьми кораблей - британских, американского, испанского и датского.

В результате вместо HMS Queen Elizabeth для участия в учениях будет отправлен второй британский авианосец - HMS Prince of Wales. Однако он сможет выйти в море в лучшем случае только через неделю.

Великобритания Queen Elizabeth НАТО Steadfast Defender
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