Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Второй британский авианосец не смог отправиться на учения НАТО

Второй британский авианосец не смог отправиться на учения НАТО
Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Авианосец британского Королевского флота HMS Prince of Wales в воскресенье не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24, сообщило издание The News.

Выход в море был отменен, когда сотни людей провожали авианосец на базе в Портсмуте. О причинах задержки с выходом в плавание Королевский ВМФ не сообщает.

Представитель Минобороны Великобритании лишь сообщил, что "авианосец HMS Prince of Wales скоро должен отплыть из Портсмута при условии подходящих приливов и погодных условий".

Спешная подготовка к походу HMS Prince of Wales началась неделю назад, когда флагман Королевского флота авианосец HMS Queen Elizabeth из-за поломки не смог выйти в море для участия в учениях НАТО. По данным командования, у авианосца накануне была выявлена проблема с работой гребного вала правого борта.

HMS Queen Elizabeth должен был направиться к берегам Норвегии, где совместно с союзниками Британии по Североатлантическому альянсу готовится отработка военно-морских операций, в том числе десантная.

Планировалось, что авианосец прибудет в район учений в сопровождении группы из восьми кораблей - британских, американского, испанского и датского.

В результате ВМФ Великобритании в спешном порядке принял решение вместо HMS Queen Elizabeth отправить для участия в учениях второй британский авианосец - HMS Prince of Wales.

НАТО Queen Elizabeth Defender
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Финляндии завершились выборы президента

В Финляндии завершились выборы президента

Что произошло за день: воскресенье, 11 февраля

Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности

Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности

В США ждут вступления запрета на импорт обогащённого урана из РФ до конца года

В США ждут вступления запрета на импорт обогащённого урана из РФ до конца года
Обострение палестино-израильского конфликта

Франция призвала Израиль прекратить боевые действия в городе Рафах

Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Египта предупредили, что у ХАМАС есть 2 недели для сделки с Израилем

Власти Египта предупредили, что у ХАМАС есть 2 недели для сделки с Израилем
Обострение палестино-израильского конфликта

Египет не исключил приостановку мирного договора с Израилем при его наступлении на Рафах

Обострение палестино-израильского конфликта

В ХАМАС пригрозили Израилю при наступлении на Рафах прекратить переговоры по заложникам

В Иране празднуют 45-летие Исламской революции

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху обещал эвакуировать жителей Рафаха в преддверии наступления ЦАХАЛ

Нетаньяху обещал эвакуировать жителей Рафаха в преддверии наступления ЦАХАЛ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });