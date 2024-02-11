Второй британский авианосец не смог отправиться на учения НАТО

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Авианосец британского Королевского флота HMS Prince of Wales в воскресенье не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24, сообщило издание The News.

Выход в море был отменен, когда сотни людей провожали авианосец на базе в Портсмуте. О причинах задержки с выходом в плавание Королевский ВМФ не сообщает.

Представитель Минобороны Великобритании лишь сообщил, что "авианосец HMS Prince of Wales скоро должен отплыть из Портсмута при условии подходящих приливов и погодных условий".

Спешная подготовка к походу HMS Prince of Wales началась неделю назад, когда флагман Королевского флота авианосец HMS Queen Elizabeth из-за поломки не смог выйти в море для участия в учениях НАТО. По данным командования, у авианосца накануне была выявлена проблема с работой гребного вала правого борта.

HMS Queen Elizabeth должен был направиться к берегам Норвегии, где совместно с союзниками Британии по Североатлантическому альянсу готовится отработка военно-морских операций, в том числе десантная.

Планировалось, что авианосец прибудет в район учений в сопровождении группы из восьми кораблей - британских, американского, испанского и датского.

В результате ВМФ Великобритании в спешном порядке принял решение вместо HMS Queen Elizabeth отправить для участия в учениях второй британский авианосец - HMS Prince of Wales.