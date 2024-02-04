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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

ВС Польши выпустили навигационное предупреждение для приграничья с Белоруссией, РФ и Украиной

Решение объясняется возможными "незапланированными военными действиями"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Оперативное командование Вооруженных сил Польши в воскресенье распространило навигационное предупреждение для пилотов в приграничье с Белоруссией, Россией и Украиной в связи с возможными "незапланированными военными действиями".

"Могут произойти незапланированные военные действия, связанные с обеспечением государственной безопасности", - говорится в сообщении в официальных соцсетях оперативного командования.

"Сообщение призвано предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможном усилении активности военной авиации в восточном районе в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе", - пояснили там.

Предупреждение сопровождает карта, согласно которой оно распространяется на регионы восточной Польши, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной, а также участок Балтийского моря восточнее Гданьска.

Навигационное предупреждение будет действовать в период с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

Польша
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