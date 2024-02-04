Что произошло за день: воскресенье, 4 февраля

28 погибших в Лисичанске, мировой рекорд российского космонавта, победа Дианы Шнайдер в первом турнире WTA в карьере

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В результате обрушения здания в Лисичанске после обстрела погибли 28 человек. Сотрудники МЧС спасли десятерых. Поисково-спасательная операция завершилась.

- ФСБ возбудила уголовные дела по статьям о госизмене и терроризме в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов).

- Космонавт Олег Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов. В воскресенье в 11:30:08 по московскому времени он превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

- Поставки "Газпрома" в Китай в субботу обновили рекорд. Ранее в этом году четыре рекорда были установлены в январе.

- Председатель Госдумы Вячеслав Володин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу".

- ВС Польши распространили навигационное предупреждение для пилотов в приграничье с Белоруссией, Россией и Украиной в связи с возможными "незапланированными военными действиями". Оно будет действовать в период с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

- Россиянка Диана Шнайдер выиграла первый турнир WTA в карьере. Она победила представительницу Китая Чжу Линь в финальном матче теннисного турнира в Таиланде.