Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 70%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Теплая погода помогает Европе экономить топливо. Тем не менее, уровень запасов газа в хранилищах региона опустился ниже очередной "круглой цифры" – теперь они ниже 70%.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на понедельник в объеме 42,1 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация на воскресенье была 40 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны – газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,3 млн куб. м на 5 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Хотя январь 2024 года фактически оказался менее морозным, чем виделось в предварительных прогнозах, его средняя температура была на 2 градуса ниже, чем годом ранее. Актуальный прогноз погоды на февраль обещает температуру на градус выше климатической нормы и на уровне февраля прошлого года.

Спотовая цена газа в Европе в пятницу почти не изменилась. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $321 за тысячу кубометров.

Ветрогенерация в Европе с начала февраля обеспечивает в среднем 25% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Год назад, в феврале 2023 года вклад ветроэлектростанций был 16%, в прошлом месяце, январе 2024 года – 22%.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Мартовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $338; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $302.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе является одним из ключевых индикаторов для мирового рынка.

Текущий показатель достиг 69,14% – это на 14 процентных пунктов выше среднего на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe. Хотя Европа активно ограничивает использование газа и его запасов, текущий уровень запасов заметно уступает показателям тех же дней 2023 и 2020 года (база GIE содержит данные наблюдений с 2011 года).

За газовые сутки 3 февраля (выходной день) резервы снизились на 0,18 процентного пункта. С третьей декады января на фоне теплой погоды интенсивность отборов значительно ниже, чем в среднем за последние пять лет.

Европейские терминалы по приему СПГ в январе 2023 работали со средней производительностью 51%, с начала февраля их средняя загрузка составляет 47%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают отбор газа из хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы газа упали на 5,6 млрд куб. м – это на треть больше, чем обычно в это время года.

Текущий уровень запасов в стране – 55%, что вплотную приближается (разница всего в +2 процентных пунктов) к среднему за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.