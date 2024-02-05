Глава Shell раскритиковал заморозку выдачи лицензий на экспорт СПГ из США

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Решение администрации президента США Джо Байдена приостановить лицензирование новых проектов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) наносит репутационный ущерб всему сектору, считает гендиректор Shell Ваэль Саван. Он заявил об этом Financial Times.

"Я не думаю, что недавно объявленные администрацией меры обязательно отразятся на поставках СПГ в краткосрочной или среднесрочной перспективе, но я считаю, что это подрывает доверие в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Администрация Байдена ранее приостановила рассмотрение новых лицензий на экспорт СПГ, а Министерство энергетики анонсировало пересмотр своих оценок того, насколько новые проекты соответствуют общественным интересам. Аналитики полагают, что одобрение новых лицензий на экспорт СПГ возобновится лишь после президентских выборов в ноябре.

Кроме того, Shell столкнулась с проблемами с поставщиком СПГ Venture Global, которого компания обвиняет в невыполнении условий многомиллиардных контрактов на поставку топлива с завода Calcasieu Pass в Луизиане. Как сообщалось, фирма перенесла сроки начала поставок СПГ по долгосрочным контрактам на конец 2024 года, хотя завод начал производство еще в январе 2022 года и с тех пор продает газ на спотовом рынке.

"Решение (Байдена - FT) накладывается на поведение Venture Global, которая не выполняет условия контрактов с основным покупателями, - сказал Саван. - Мне кажется, что все это начинает вызывать вопросы по поводу стабильности и надежности американского СПГ".

Shell планирует ежегодно инвестировать в СПГ-проекты $4 млрд до 2025 года и нарастить объемы продаж на 20-30% к 2030 году. Подразделение Integrated Gas, львиную долю продукции которого составляет СПГ, принесло компании половину всей чистой прибыли в прошлом году.

Главный финансовый директор американской ExxonMobil Кэти Микельс также раскритиковала действия Байдена.

"В результате США будут производить меньше природного газа, который замещает уголь по всему миру, а это очевидно нехорошо", - сказала она в FT.

Exxon строит терминал по экспорту СПГ в Техасе стоимостью $10 млрд, но компания уже получила все необходимые разрешения.

Финдиректор Chevron Corp. Пьер Бребер отметил, что политика не должна вмешиваться в энергетику.

"Экспорт СПГ из США является благом для этой страны: он создает рабочие места и помогает сбалансировать внешнюю торговлю. Это благо для наших союзников, которые ищут источники поставок энергоносителей. И это благо для окружающей среды, поскольку зачастую СПГ замещает уголь", - сказал он.

Chevron не владеет активами в американском СПГ-секторе, однако имеет долгосрочные соглашения на покупку газа, в том числе с терминала Venture Global под названием Calcasieu Pass 2, который еще не получил регуляторного одобрения.