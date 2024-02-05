Посла РФ в понедельник вызовут в МИД Франции

Посол России во Франции Алексей Мешков. Архивное фото. Фото: Доминик Бутен/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Посла России во Франции Алексея Мешкова вызовут в понедельник во французский МИД, пишет издание Le Parisien.

Оно отмечает, что вызов связан с "гибелью двух сотрудников французских гуманитарных организаций на Украине".

Кроме того, послу будет высказано "решительное осуждение роста дезинформации, целью которой стала Франция".

18 января стало известно, что посол Франции в Москве Пьер Леви вызван в МИД России.

"В связи с уничтожением вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции", - сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

17 января об ударе по пункту дислокации иностранцев в Харькове сообщило Минобороны России. По данным военного ведомства, уничтожены более 60 наемников, еще свыше 20 доставлены в медучреждения. Минобороны РФ не сообщало гражданство иностранцев.