Захарова отметила растущую вовлеченность Франции в ситуацию на Украине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Растущая вовлеченность Франции в ситуацию на Украине ведет к затягиванию и эскалации конфликта, ставит под угрозу жизни находящихся в зоне боевых действий французских граждан, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы, конечно, обратили внимание на эти очередные эмоциональные выпады "на грани фола" в адрес нашей страны. Не вдаваясь в конкретные детали данного инцидента, которые нам неизвестны, скажу, что гибель людей - всегда трагедия", - говорится в ее комментарии.

По ее словам, в Москве "неоднократно говорили о том, что растущая вовлеченность Франции в украинский конфликт ведет не только к его затягиванию и дальнейшей эскалации, но и ставит под угрозу жизни французских граждан, которые, пропитавшись антироссийской пропагандой, отправляются при молчаливом согласии властей в зону боевых действий в качестве наемников или волонтеров".

Французские лидеры, возмущаясь гибелью своих соотечественников, "цинично предпочитают закрывать глаза на то, что поставляемое ими оружие" используется Киевом для обстрелов российских городов, в результате чего гибнут мирные граждане, продолжила Захарова.

"Более того, в Париже даже пытались обосновать такие злодеяния "правом на самооборону", по сути, оправдывая акты терроризма", - заявила Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать заявления руководства Франции о том, что Россия несет ответственность за гибель на Украине двух и ранении трех французских граждан. Ранее французские СМИ сообщили о том, что посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции в связи с "гибелью двух сотрудников французских гуманитарных организаций на Украине".