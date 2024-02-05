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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Германия увеличила экспорт в Россию в декабре на 0,4%, импорт из РФ – на 2,8%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Германия увеличила экспорт в Россию в декабре на 0,4% по сравнению с ноябрем – до 700 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце повысился на 2,8% до 200 млн евро.

Декабрьский экспорт в Россию был на 26,7% ниже, чем годом ранее, импорт – на 89%.

По итогам всего 2023 года объем германского экспорта в РФ сократился на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 8,9 млрд евро, импорт упал на 90% до 3,7 млрд евро.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в декабре снизился на 4,6% относительно предыдущего месяца – до 125,3 млрд евро. Объем импорта уменьшился на 6,7% до 103,1 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза снизился на 5,5% относительно ноября, а поставки в государства, не входящие в ЕС, сократились на 3,5%. Экспорт в США уменьшился на 5,5%, в Китай – на 7,9%, в Великобританию – на 4,3%.

Импорт из государств ЕС в декабре упал на 7,4%, из стран за пределами ЕС – на 5,9%. Импорт из Китая снизился на 8,5%, из Великобритании – на 10%, из США – вырос на 1,9%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в декабре составил 22,2 млрд евро по сравнению с 20,8 млрд евро месяцем ранее и был максимальным с ноября 2017 года.

По итогам всего 2023 года профицит составил 209,6 млрд евро. Годовой экспорт снизился на 1,4%, до 1 трлн 562,1 млрд евро, импорт – на 9,7% до 1 трлн 352,5 трлн евро.

Германия
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