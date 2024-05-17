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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Китай в I квартале уступил Штатам место главного торгового партнера Германии

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В первом квартале 2024 года Китай уступил США место главного торгового партнера Германии, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В минувшем квартале Германия сократила экспорт в Китай на 1,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 24 млрд евро.

Объем германского импорта из Китая упал на 11,7%, до 36 млрд евро. На долю КНР в январе-марте пришлось 10,9% всего объема импорта страны. Более 25% импортированных ФРГ электромобилей были поставлены из Китая, отмечает Destatis.

Общий объем внешней торговли Германии с КНР (экспорт плюс импорт) в минувшем квартале составил 60 млрд евро, что ниже, чем с США (63,2 млрд евро).

Китай много лет был крупнейшим торговым партнером Германии. По итогам 2023 года объем внешней торговли ФРГ с КНР был немного выше, чем с США.

Destatis Германия Китай США
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