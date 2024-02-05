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Власти Великобритании сократили долю в NatWest ниже 35%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании за счет продажи акций NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) сократило свою долю в банке до 34,96% с 35,94%.

Размер госпакета теперь составляет 12,27 млрд акций. Его стоимость оценивается в 27,1 млрд фунтов стерлингов ($34,23 млрд), исходя из котировок на закрытие торгов в пятницу, сообщает MarketWatch.

Royal Bank of Scotland, один из крупнейших банков страны, был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов стерлингов ($57,5 млрд) в обмен на 81% его акций.

Затем U.K. Government Investments Ltd. (UKGI), которая управляет пакетом акций банка от лица британского правительства, начала постепенное сокращение его объема. В апреле 2023 года UKGI сообщила, что план продажи бумаг NatWest продлен еще на два года и будет действовать до августа 2025 года. Ранее ожидалось, что реализация будет завершена к августу 2023 года.

Котировки акций NatWest снижаются на 0,3% в ходе торгов в понедельник. Рыночная стоимость банка за последние три месяца выросла на 16% (до 19,35 млрд фунтов), тогда как британский фондовый индекс FTSE 100 за этот период прибавил 3%.

Великобритания NatWest
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