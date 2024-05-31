Британское правительство продало акции NatWest на $1,6 млрд

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании продало 392,4 млн акций банка NatWest Group за 1,24 млрд фунтов стерлингов ($1,58 млрд), пишет MarketWatch со ссылкой на официальный пресс-релиз.

Цена одной бумаги составила 3,162 фунта, что соответствует котировкам на закрытие рынка в четверг.

Теперь британскому правительству принадлежат 22,5% NatWest.

Министр финансов Джереми Хант планирует начать продажу части доли в NatWest розничным инвесторам не ранее лета, заявил он в весеннем бюджетном послании. Однако процесс, скорее всего, будет отложен, поскольку 4 июля в стране пройдут выборы.

Британское правительство получило долю в NatWest в результате санации в 2008 году Royal Bank of Scotland, купившего NatWest в 2000 году и переименовавшего себя в NatWest 20 лет спустя.

Власти потратили на санацию 45,5 млрд фунтов из средств налогоплательщиков. В определенный момент им принадлежало 84% банка.