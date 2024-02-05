Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Имплантация интерфейса Neuralink в головной мозг, собаки-долгожители с удлиненной мордой, а также роль каланов в управлении природными ресурсами

Сиба-ину Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Британские ученые выявили породы собак, которые живут дольше, и те, которые подвержены риску ранней смерти, а также показали, что дольше всего живут небольшие собаки с удлиненной мордой. Авторы отметили, что результаты репрезентативны для собак Великобритании. Самки из этого исследования – как чистокровные, так и скрещенные, – жили немного дольше самцов. В среднем породистые собаки жили немного дольше скрещенных. Наиболее подверженными риску ранней смерти оказались кавказские овчарки (медиана выживаемости 5,4 года), мастифы (9 лет) и бульдоги (9,8 года). Дольше всего жили собаки пород ланкаширский хилер, тибетский спаниель, сиба-ину, бордер-терьер и карликовая такса: для этих пород медиана выживаемости составила от 14 до 15,4 лет. Как и ожидалось, собаки пород мелкого и среднего размера жили дольше, чем крупные собаки, и это было справедливо как для самцов, так и для самок.

- Илон Маск заявил о первой успешной имплантации нейроинтерфейса Neuralink в головной мозг человека. Подробностей о прошедшей операции пока нет, но первые анализы показывают работоспособность связи нейронов и компьютерного модуля. В прошлом году компания Neuralink сообщала в соцсети X, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США разрешила ей испытывать свои разработки на людях.

- Японский посадочный модуль SLIM уснул на Луне из-за наступления лунной ночи – возможно, навсегда. Он успел поработать еще три дня. За это время аппарат наблюдал за близлежащими валунами. Хотя посадочный модуль не рассчитан на лунную ночь, которая продлится две недели, специалисты попробуют вновь включить его в середине февраля, когда появится Солнце.

- Список открытий инфракрасного космического телескопа "Джеймс Уэбб" пополнился кандидатами в старейшие известные экзопланеты, обнаруженными напрямую. Это два экзогиганта на широких орбитах вокруг загрязненных белых карликов. Один кандидат в экзопланету находится на круговой орбите вокруг своего карлика с радиусом 34,62 астрономической единицы и периодом 243 года, его масса оценивается в 1-2 массы Юпитера. Второй характеризуется массой 1-7 масс Юпитера и находится на круговой орбите с радиусом 11,47 астрономической единицы и периодом 50 лет. Если открытия подтвердятся, то это будут самые старые на сегодня известные экзопланеты, наблюдавшиеся напрямую. Это также продемонстрирует, что планеты-гиганты на широких орбитах могут пережить финальные этапы эволюции звезд.

- Ученые провели серию фундаментальных экспериментов на мышах и выяснили, что ключевым регулятором митохондриальной дисфункции в клетках жировой ткани при ожирении служит малый G-белок RalA. Он опосредованно активирует белок Drp1, отвечающий за деление митохондрий. Среди прочих вопросов остается неизвестным и тот, почему при ожирении повышается экспрессия RalA. В будущем потребуется детальнее изучить регуляцию энергетического гомеостаза организма осью RalA–Drp1, это может стать перспективной мишенью при терапии метаболических расстройств.

- Прошлым летом зоологи сняли у берегов Калифорнии необычную белую акулу: она была всего полтора метра в длину, а ее тело обволакивала тонкая белая пленка, которая могла быть остатками внутриутробных жидкостей. Вероятно, это был детеныш белой акулы. Ранее новорожденных белых акулят никто не видел, хотя ученые давно подозревали, что воды у калифорнийского побережья служат родильным домом для белых акул.

- Ученые на примере каланов подтвердили гипотезу каскадного трофического эффекта, согласно которой верховные хищники способны запустить процессы, меняющие геоморфологический облик целого ландшафта. Как выяснилось, всего 100 каланов в одном эстуарии на севере Калифорнии могут настолько хорошо регулировать численность роющих крабов, что скорость береговой эрозии падает в четыре раза. Эта связь была подтверждена наблюдениями, экспериментами и моделированием.

- Космический телескоп TESS обнаружил нового представителя экзопланет с ультракоротким орбитальным периодом. Им стала горячая суперземля, железное ядро которой занимает почти весь объем планеты. Она обращается вокруг красного карлика и не имеет атмосферы.

- Физики увидели распад ложного вакуума в ферромагнитных сверхтекучих жидкостях. Для этого они измеряли намагниченность в бозе-конденсате атомов изотопа натрия-23 и наблюдали за образованием пузырьков истинного вакуума