Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Изящные мегалодоны в новой реконструкции, первая в мире массовая вакцинация от малярии и последний полет внеземного дрона "Индженьюити"

Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Британские ученые изучили механику процесса изгиба половинки морковки при ее высыхании и посоветовали всем хранить разрезанную морковь в герметичных контейнерах, чтобы дольше сохранять ее ровную форму.

- Гигантских акул мегалодонов (Otodus megalodon) часто изображают как сильно увеличенных белых акул. Однако в действительности никто не знает, как именно выглядели эти гигантские рыбы: до наших дней не дошло ни одного их полного скелета. Пока палеонтологам остается реконструировать облик мегалодонов на основе размеров их зубов и позвонков и используя в качестве образца современных акул. В новой реконструкции американские ученые основывались на новых сведениях о физиологии и образе жизни этого вида. Изучив неполный позвоночный столб мегалодона, ученые предположили, что самые крупные из этих хищников обладали стройными телами длиной более 15-20 метров.

- Камерун стал первой страной мира, которая включила прививку от малярии в национальный календарь иммунизации. Кампания должна охватить всех детей шестимесячного возраста, чтобы к двум годам они получили необходимые четыре дозы вакцины. По данным ВОЗ, от малярии ежегодно умирает более 600 тысяч человек, 95% из них – в Африке южнее Сахары. Почти 80% этих смертей приходится на детей в возрасте до пяти лет. Камерун входит в 11 стран, максимально затронутых инфекцией. Для прививок используют вакцину компании GlaxoSmithKline. Планируется также задействовать еще одну рекомбинантную вакцину – от Оксфордского университета и Института сыворотки крови Индии.

- Вакцинация против папилломавирусов человека эффективно защищает от рака шейки матки. Шотландские ученые показали, что у женщин, привитых в 12-13 лет, не зарегистрировали ни одного случая рака. У женщин, вакцинированных в возрасте от 14 до 22 лет и получивших три дозы двухвалентной вакцины, наблюдалось значительное снижение заболеваемости по сравнению с непривитыми женщинами.

- "Барбигеймер" теперь еще и космический объект. Так астрономы прозвали массивную звезду, существовавшую очень давно, вещество которой при взрыве сверхновой попало в красного гиганта Млечного Пути, придав ему очень необычный химический состав.

- Первый внеземной дрон "Индженьюити" завершил полетную карьеру на Марсе, выполнив за три года 72 полета, и уходит на покой, поломав, как минимум, одну из лопастей винтов. Летательным аппарат прибыл на Марс вместе с марсоходом "Персеверанс" в феврале 2021 года, и первый полет совершил в апреле того же года. Предполагалось, что полетная программа продлится не более одного месяца и составит пять коротких полетов. Однако в общей сложности аппарат налетал 128,8 минуты, общая длина горизонтального полета составила 17 км. 18 января дрон, снижаясь с высоты 12 метров, потерял связь с марсоходом примерно на высоте в один метр, а через несколько дней на Землю пришли снимки, на которых обнаружилась поломка как минимум одной из лопастей.

- Американские инженеры разработали гибко настраиваемую платформу для работы с двух- и трехмерными сетями из живых нейронов. Она основана на аппаратном обеспечении с открытой конфигурацией и программном обеспечении с открытым кодом. Стоимость платформы составила около $2500 для 59-канального варианта и $12 тысяч для 512-канального, что, по данным исследователей, в 10-25 раз дешевле, чем имеющиеся на рынке системы. Разработку назвали Mind in Vitro (MiV, "разум в пробирке") – так авторы подчеркивают свою цель в перспективе использовать ее для вычислений с помощью живых нейронов.