Партия "Аманат" предложила назначить премьером Казахстана Олжаса Бектенова
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Партия "Аманат" предлагает кандидатуру главы администрации президента Казахстана Олжаса Бектенова на пост нового премьер-министра страны, сообщила пресс-служба президента.
"Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель мажилиса парламента, председатель партии "Аманат" Ерлан Кошанов от имени политической партии "Аманат" предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
В соответствии с действующим законодательством глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе.
43-летний Бектенов занимал должность руководителя администрации президента с апреля 2023 года. В разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции и столичном акимате.