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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Партия "Аманат" предложила назначить премьером Казахстана Олжаса Бектенова

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Партия "Аманат" предлагает кандидатуру главы администрации президента Казахстана Олжаса Бектенова на пост нового премьер-министра страны, сообщила пресс-служба президента.

"Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель мажилиса парламента, председатель партии "Аманат" Ерлан Кошанов от имени политической партии "Аманат" предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе.

43-летний Бектенов занимал должность руководителя администрации президента с апреля 2023 года. В разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции и столичном акимате.

Казахстан Олжас Бектенов Amanat Аманат
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