Президент Казахстана предложил на пост премьера главу своей администрации Бектенова

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил мажилису парламента на пост премьер-министра Олжаса Бектенова, возглавляющего администрацию президента.

Ранее кандидатуру Бектенова на пост премьера предложила главе государства правящая партия "Аманат". По процедуре, глава государства вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение мажилиса парламента для дачи его согласия после консультаций со всеми фракциями, представленными в нижней палате.

В случае согласия мажилиса президент назначает на должность нового премьер-министра, а после этого начнется процесс формирования состава правительства.

43-летний Бектенов занимал должность руководителя администрации президента с апреля 2023 года. В разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции, столичном акимате.

В минувший понедельник президент Казахстана подписал указ об отставке правительства Алихана Смаилова, руководившего кабинетом министров с января 2022 года. Этим же указом президент возложил исполнение обязанностей премьер-министра на первого вице-премьера Романа Склара и поручил членам правительства продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава.