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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

В ЕС достигли предварительного соглашения о фонде для Украины на 50 млрд евро

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС и Европарламент объявили в ночь на вторник, что согласовали новый механизм поддержки Украины на 50 млрд евро на период 2024-2027 годов.

"ЕС готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украинский фонд позволит нам оказывать последовательную и предсказуемую поддержку Украине (...). В то же время поддержка поможет Украине продвигать реформы и предпринимать усилия по модернизации, необходимые ей на пути к будущему членству в ЕС", - сказал министр финансов председательствующей в Совете ЕС Бельгии Винсент ван Петегем.

Достигнуто предварительное соглашение законодателей Евросоюза о "создании нового единого специального инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины при одновременном содействии ее усилиям по проведению реформ на пути к вступлению в ЕС", сообщается в коммюнике Совета Евросоюза.

Общий бюджет украинского фонда составит 50 млрд евро. Этот фонд "объединит бюджетную поддержку ЕС Украины в единый инструмент, обеспечивая последовательную, предсказуемую и гибкую поддержку Украины на период 2024-2027 годов, адаптированную к беспрецедентным задачам помощи стране", объясняется в документе.

Общий бюджет фонда для Украины в размере 50 млрд евро будет разделен на 33 млрд евро в виде кредитов и 17 млрд евро в виде грантов.

Предварительное соглашение должно быть одобрено Советом ЕС и Европейским парламентом, прежде чем закон пройдет официальную процедуру принятия. После принятия он будет опубликован в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу на следующий день, сообщили в Брюсселе.

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