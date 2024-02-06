Первые выплаты по новому механизму поддержки Украины начнутся в марте

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Выплаты в рамках нового финансового инструмента ЕС для Украины Ukraine Facility начнутся в марте, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Политическое соглашение, заключенное вчера вечером по Ukraine Facility на 50 млрд евро, является важным шагом вперед... Планируем начать выплаты в марте", - написала фон дер Ляйен в соцсети во вторник.

Как сообщалось ранее, Совет ЕС и Европарламент объявили в ночь на вторник, что согласовали новый механизм поддержки Украины на 50 млрд евро на период 2024-2027 годов.

Речь идет о предварительном соглашении законодателей Евросоюза о "создании нового единого специального инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины при одновременном содействии ее усилиям по проведению реформ на пути к вступлению в ЕС", отмечалось в коммюнике Совета ЕС.

Общий бюджет фонда для Украины будет сформирован в объеме 33 млрд евро в виде кредитов и 17 млрд евро в виде грантов.

Предварительное соглашение еще должно быть одобрено Советом ЕС и Европейским парламентом.