Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Первые выплаты по новому механизму поддержки Украины начнутся в марте

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Выплаты в рамках нового финансового инструмента ЕС для Украины Ukraine Facility начнутся в марте, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Политическое соглашение, заключенное вчера вечером по Ukraine Facility на 50 млрд евро, является важным шагом вперед... Планируем начать выплаты в марте", - написала фон дер Ляйен в соцсети во вторник.

Как сообщалось ранее, Совет ЕС и Европарламент объявили в ночь на вторник, что согласовали новый механизм поддержки Украины на 50 млрд евро на период 2024-2027 годов.

Речь идет о предварительном соглашении законодателей Евросоюза о "создании нового единого специального инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины при одновременном содействии ее усилиям по проведению реформ на пути к вступлению в ЕС", отмечалось в коммюнике Совета ЕС.

Общий бюджет фонда для Украины будет сформирован в объеме 33 млрд евро в виде кредитов и 17 млрд евро в виде грантов.

Предварительное соглашение еще должно быть одобрено Советом ЕС и Европейским парламентом.

ЕС Урсула фон дер Ляйен Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов

Премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов

Президент Казахстана предложил на пост премьера главу своей администрации Бектенова

Протестующие в Болгарии фермеры перекрыли автотрассы сельхозтехникой

Протестующие в Болгарии фермеры перекрыли автотрассы сельхозтехникой

В ЕС достигли предварительного соглашения о фонде для Украины на 50 млрд евро

Президентские выборы в Сенегале перенесены с февраля на декабрь

Уолл-стрит снизилась в понедельник

Уолл-стрит снизилась в понедельник

Что случилось этой ночью: вторник, 6 февраля

Хейли запросила защиту Секретной службы США из-за угроз

Хейли запросила защиту Секретной службы США из-за угроз

В Рио-де-Жанейро из-за лихорадки денге объявили режим ЧС

В Рио-де-Жанейро из-за лихорадки денге объявили режим ЧС

Новый пакет санкций ЕС против России затронет компании третьих стран

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });