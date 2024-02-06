Блинкен встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Это пятый визит госсекретаря США на Ближний Восток с 7 октября

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в пятом для него с начала кризиса в секторе Газа туре на Ближний Восток, он 5 февраля встретился в Эр-Рияде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Эр-Рияде, сообщает AP.

"Блинкен на переговорах подчеркнул важность удовлетворения гуманитарных потребностей Газы и предотвращения дальнейшего расползания конфликта", - цитирует агентство заявление Госдепартамента. Стороны также обсудили значимость построения в регионе более цельного и процветающего сообщества.

Саудовские источники ранее говорили АР, что Эр-Рияд все еще заинтересован в нормализации отношений с Израилем, но только на условии основательного плана по созданию Палестинского государства.

Позднее госсекретарь должен вылететь в Египет, он и египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси проведут переговоры. Также в ходе ближневосточного турне у Блинкена запланированы встречи в Израиле и Катаре. Обсуждаются условия возможного перемирия в секторе Газа, обмена заложниками и заключенными, а также послевоенные планы сосуществования сторон.

AP отмечает, что ситуация в регионе остается весьма напряженной: так, Израиль и группировка ХАМАС пока не преодолели разногласия в процессе заключения нового перемирия, а удары США, по-видимому, не могут сдержать союзные Ирану группировки.

По информации Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, более половины из 2,3 млн жителей Газы в данный момент скопились в городе Рафах на границе с Египтом и его окрестностях. Предписания Израиля об эвакуации населения теперь затрагивают территории, где до 7 октября проживали 1,78 млн палестинцев - 77% обитателей Газы.

На юге анклава неделями идут тяжелые бои между войсками Израиля и палестинскими вооруженными формированиями. Во вторник израильские военные сообщили, что за последние 24 часа ликвидировали в Хан-Юнисе десятки палестинских бойцов и взяли в плен около 80, в том числе тех, кого подозревают в участии в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября.

Тем временем, по данным AP, на севере сектора Газа наблюдатели отмечают попытки ХАМАС восстановить власть. Местные жители сообщают, что сотрудники служб безопасности ХАМАС начали появляться в некоторых районах опустошенного боевыми действиями севера: они выплачивают зарплаты гражданским служащим и борются с мародерами.

При этом израильские военные ранее заявляли, что на прошлой неделе начали точечные операции на севере Газы с целью помешать ХАМАС восстановить здесь свои позиции.