США заявили, что предупреждали Ирак о субботних авиаударах

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ирак получил заранее предупреждение о намерениях Соединенных Штатов нанести авиаудары по целям на иракской территории, сообщает NBC со ссылкой на чиновника в администрации США.

"По словам одного из представителей администрации, иракское правительство в срочном порядке предупредили о том, что США нанесут удар", - информирует телеканал.

Источник NBC подчеркнул, что удары стали "прямым ответом" на атаку беспилотников на американскую базу в Иордании в прошлое воскресенье, в результате которой погибли трое военнослужащих США.

Ранее власти Ирака заявили, что утверждения США о какой бы то ни было координации с Багдадом по поводу ударов - ложь.

В ночь на субботу США нанесли серию ударов по территории Сирии и Ирака. Заявленная цель - нанести урон силам иранского подразделения "Кудс", а также проиранским группировкам, стоящим за обстрелами американских баз на Ближнем Востоке.